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بالصور.. أمن وأمان والتزام بجوار المسجد النبوي

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وسط الجهود الاحترازية لمواجهة ..

في أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام بجوار المسجد النبوي، وفي آخر جمعة من شهر شعبان يبذل رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية جهوداً كبيرة ومتميزة في سبيل توفير بيئة سليمة وسط الجهود الاحترازية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد؛ في مواجهة جائحة .

عدسة (واس) التقطت بعض الصور من مواقع وطرق وميادين مجاورة للمسجد النبوي لعدد من رجال الأمن، وهم يؤدون أعمالهم على مدار الساعة من خلال تطبيق أمر منع التجول.

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