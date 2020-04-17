وسط الجهود الاحترازية لمواجهة كورونا..
في أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام بجوار المسجد النبوي، وفي آخر جمعة من شهر شعبان يبذل رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية جهوداً كبيرة ومتميزة في سبيل توفير بيئة سليمة وسط الجهود الاحترازية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد؛ في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
عدسة (واس) التقطت بعض الصور من مواقع وطرق وميادين مجاورة للمسجد النبوي لعدد من رجال الأمن، وهم يؤدون أعمالهم على مدار الساعة من خلال تطبيق أمر منع التجول.
اقرأ ايضا :
رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا
إيقاف خدمة الإفطار بالمسجد النبوي في شهر رمضان
بالصور.. السديس يكرّم كوادر الصحة المشاركين في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي
صور توثق مظاهر الالتزام بمنع التجول في المسجد النبوي والشوارع المجاورة له
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمن وأمان والتزام بجوار المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.