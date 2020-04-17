تناولا المستجدات الإقليمية
تلقى وزير الخارجية الأمير «فيصل بن فرحان بن عبدالله» ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة ، من وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية السيد «نور الدين الريّ».
واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.
اقرأ أيضًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر «جائحة كورونا» تتصدر اتصال وزير الخارجية ونظيره التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.