«جائحة كورونا» تتصدر اتصال وزير الخارجية ونظيره التونسي

تلقى وزير الخارجية الأمير «فيصل بن فرحان بن عبدالله» ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة ، من وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية السيد «نور الدين الريّ».

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.

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