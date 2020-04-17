أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مساهمة المملكة العربية السعودية ، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد. وقال أدهانوم «أعبر عن امتناني الكبير لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي لعظيم كرمهم بالتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، آملا من بقية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين باقتفاء أثر الملك سلمان».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نأمل من بقية دول الـG20 اقتفاء أثر الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.