شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة توجه الاتهام لـ 4 سعوديين ويمني في قضية «خاطفة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

- اتهام الخاطفة بالخطف العمد لثلاثة أطفال وممارسة الدجل والشعوذة

- حرمت المخطوفين من الهوية الوطنية ونسبتهم إلى غير آبائهم الشرعيين

- تواطئت مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية

- المتهم الثاني شارك في خطف الطفل الأول وتستر على المتهمة في خطف الطفلين الآخرين

- المتهم الثالث "يمني الجنسية" وشارك في خطف الثالث وتستر في وقائع الخطف الأخرى

- النيابة تطالبت بحد الحرابة على المتهمين الأول والثاني والثالث في القضية

اليوم – الدمام

وجهت النيابة العامة فى القضية المعروفة باسم " خاطفة الدمام " الاتهام لـ 4 سعوديين ويمني .

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وقد وجهت النيابة اتهام الخطف العمد إلى خاطفة الأطفال الثلاثة في الدمام ، كما اتهمتها بممارسة أعمال السحر والشعوذة وحرمان المخطوفين من التعليم اتهام الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية

وقالت النيابة أن الخاطفة حرمت المخطوفين من الهوية الوطنية وونسبتهم إلى غير آبائهم الشرعيين

وقالت أن المتهم الثاني شارك في خطف الطفل الأول وتستر على المتهمة في خطف الطفلين الآخرين

والمتهم الثالث "يمني الجنسية" وشارك في خطف الثالث وتستر في وقائع الخطف الأخرى

و طالبت بحد الحرابة على المتهمين الأول والثاني والثالث في القضية .

وتعود تفاصيل القضية، إلى إعلان شرطة المنطقة الشرقية القبض على امرأة خطفت طفلين قبل 20 عامًا، بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان.

وادعت المرأة في طلبها أن المواطنین «لقیطان»، عثرت عليهما وتولت تربیتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما، ورافق تاريخ ادعائها العثور عليهما تسجيل بلاغين في أحد مستشفیات الدمام، كان الأول بتاريخ 14 ربیع الآخر 1417ھـ، والثاني بتاريخ 08 ربیع الآخر 1420ھـ.

وأوضح المتحدث أن الجهات المختصة أوقفت المواطنة؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامیة حیال القضیة.