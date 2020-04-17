- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أطلقت أمانة منطقة القصيم، خدمة لشراء أو استلام الذبائح من المستفيدين عن بعد؛ وذلك باستخدام تطبيق "واتساب"، لتقديم خدمات الذبح والتوصيل للمنازل من قِبَل مسلخ مدينة بريدة النموذجي.
وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم، أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع الشركة الأهلية لتشغيل وصيانة المسالخ؛ بهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين وتقليل التواجد في المسلخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وتستقبل أمانة منطقة القصيم الطلبات عبر الرقم (٠٥٥١٦٧٧٤٩٩)، كما ترحّب الأمانة بمشاركة مندوبي التوصيل عبر التطبيقات المرخصة.
القصيم أمانة القصيم الذبائح فيروس كورونا الجديد
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 06:54 PM
بهدف تقليل التواجد في المسلخ وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا""شراء واستلام الذبائح عن بُعد".. خدمة جديدة من "أمانة القصيم" للمستهلكين
أطلقت أمانة منطقة القصيم، خدمة لشراء أو استلام الذبائح من المستفيدين عن بعد؛ وذلك باستخدام تطبيق "واتساب"، لتقديم خدمات الذبح والتوصيل للمنازل من قِبَل مسلخ مدينة بريدة النموذجي.
وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم، أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع الشركة الأهلية لتشغيل وصيانة المسالخ؛ بهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين وتقليل التواجد في المسلخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وتستقبل أمانة منطقة القصيم الطلبات عبر الرقم (٠٥٥١٦٧٧٤٩٩)، كما ترحّب الأمانة بمشاركة مندوبي التوصيل عبر التطبيقات المرخصة.
، "شراء واستلام الذبائح عن بُعد".. خدمة جديدة من "أمانة القصيم" للمستهلكين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "شراء واستلام الذبائح عن بُعد".. خدمة جديدة من "أمانة القصيم" للمستهلكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.