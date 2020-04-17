، "شراء واستلام الذبائح عن بُعد".. خدمة جديدة من "أمانة القصيم" للمستهلكين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تقليل التواجد في المسلخ وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة " كورونا

أطلقت أمانة منطقة القصيم، خدمة لشراء أو استلام الذبائح من المستفيدين عن بعد؛ وذلك باستخدام تطبيق "واتساب"، لتقديم خدمات الذبح والتوصيل للمنازل من قِبَل مسلخ مدينة بريدة النموذجي.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم، أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع الشركة الأهلية لتشغيل وصيانة المسالخ؛ بهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين وتقليل التواجد في المسلخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتستقبل أمانة منطقة القصيم الطلبات عبر الرقم (٠٥٥١٦٧٧٤٩٩)، كما ترحّب الأمانة بمشاركة مندوبي التوصيل عبر التطبيقات المرخصة.

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