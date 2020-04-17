- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
حددت أمانة محافظة الطائف، عددًا من الاحترازات الوقائية؛ وذلك من خلال تحديد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل البقالات ومراكز التسوق.
حيث قامت "الأمانة" ابتداء من أمس الخميس، بعمل ملصقات على البقالات ومراكز التسوق، تُحدد عدد الموظفين والعملاء الذين يُسمح بتواجدهم في وقت واحد داخل كل بقالة ومركز تسوق.
وكانت الأمانة قد أغلقت -في وقت سابق- مجموعة من الأنشطة التجارية المختلفة بعد مخالفتها للأنظمة والتعليمات؛ مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.
يُذكر أن أمانة الطائف بدأت تطبيق الخطة الموسمية لشهر رمضان المبارك من حيث محلات الرقاق والمعامل المخالفة؛ حيث بدأت بإغلاق أكثر من ١٠ معامل تنوعت مخالفاتها ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم المطابقة للاشتراطات الصحية؛ وذلك ضمن جهود أمانة الطائف الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 06:50 PM
بدأ تطبيق خطة رمضان الموسمية وإغلاق ١٠ معامل لمخالفة الاشتراطات الصحيةالطائف.. تحديد عدد العملاء المسموح بتواجدهم بمراكز التسوق في وقت واحد
حددت أمانة محافظة الطائف، عددًا من الاحترازات الوقائية؛ وذلك من خلال تحديد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل البقالات ومراكز التسوق.
حيث قامت "الأمانة" ابتداء من أمس الخميس، بعمل ملصقات على البقالات ومراكز التسوق، تُحدد عدد الموظفين والعملاء الذين يُسمح بتواجدهم في وقت واحد داخل كل بقالة ومركز تسوق.
وكانت الأمانة قد أغلقت -في وقت سابق- مجموعة من الأنشطة التجارية المختلفة بعد مخالفتها للأنظمة والتعليمات؛ مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.
يُذكر أن أمانة الطائف بدأت تطبيق الخطة الموسمية لشهر رمضان المبارك من حيث محلات الرقاق والمعامل المخالفة؛ حيث بدأت بإغلاق أكثر من ١٠ معامل تنوعت مخالفاتها ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم المطابقة للاشتراطات الصحية؛ وذلك ضمن جهود أمانة الطائف الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
، الطائف.. تحديد عدد العملاء المسموح بتواجدهم بمراكز التسوق في وقت واحد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الطائف.. تحديد عدد العملاء المسموح بتواجدهم بمراكز التسوق في وقت واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.