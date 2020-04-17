، "الأفريقي" يُعلن خلوَّ دولتَيْ "ليسوتو" و"القمر المتحدة" من "كورونا" ،

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أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن خلوِّ دولتَيْ ليسوتو جنوب القارة الأفريقية، والقمر المتحدة شرق القارة السمراء، من فيروس كورونا المستجد.
وقال المركز في بيان أصدره من مقرّه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم: إنه "تم تسجيل نحو ألف إصابة بكورونا في عموم القارة الأفريقية خلال الساعات الـ24 الأخيرة".
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 06:36 PM
تسجيل ألف إصابة في أفريقيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة"الأفريقي" يُعلن خلوَّ دولتَيْ "ليسوتو" و"القمر المتحدة" من "كورونا"
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن خلوِّ دولتَيْ ليسوتو جنوب القارة الأفريقية، والقمر المتحدة شرق القارة السمراء، من فيروس كورونا المستجد.
وقال المركز في بيان أصدره من مقرّه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم: إنه "تم تسجيل نحو ألف إصابة بكورونا في عموم القارة الأفريقية خلال الساعات الـ24 الأخيرة".
، "الأفريقي" يُعلن خلوَّ دولتَيْ "ليسوتو" و"القمر المتحدة" من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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