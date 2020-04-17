محمد بن مسعود - الدمام - الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 5050 حالة أعلنت سنغافورة اليوم عن تسجيل 623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5050 حالة. وقالت وزارة الصحة في بيان: أغلب الحالات تعود إلى العمالة الأجنبية التي تسكن في عنابر جماعية، وباتت تشكّل أكثر من نصف عدد الإصابات في بلدان جنوب شرق آسيا.سنغافورة فيروس كورونا الجديد سنغافورة: 623 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-17 أعلنت سنغافورة اليوم عن تسجيل 623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5050 حالة. وقالت وزارة الصحة في بيان: أغلب الحالات تعود إلى العمالة الأجنبية التي تسكن في عنابر جماعية، وباتت تشكّل أكثر من نصف عدد الإصابات في بلدان جنوب شرق آسيا. Advertisements 17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 06:16 PM الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 5050 حالة الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 5050 حالة أعلنت سنغافورة اليوم عن تسجيل 623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5050 حالة. وقالت وزارة الصحة في بيان: أغلب الحالات تعود إلى العمالة الأجنبية التي تسكن في عنابر جماعية، وباتت تشكّل أكثر من نصف عدد الإصابات في بلدان جنوب شرق آسيا. ، سنغافورة: 623 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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