، نجران تسجل حالة جديدة بفيروس كورونا.. و20 حالة تعافٍ ،

محمد بن مسعود - الدمام - 12 حالة نشطة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة

سجلت منطقة نجران، إصابة واحدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي للحالات.

ووفق الموقع المخصص للإحصاءات؛ فإن الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا عددها 7 حالات في مدينة نجران و5 حالات في محافظة شرورة.

كما أشار موقع الوزارة إلى أن مدينة نجران سجلت 27 إصابة مؤكدة، تعافت منها 20 حالة حتى اليوم.

وكان "صحة نجران" قد أطلقت عدة حملات توعوية للوقاية من الفيروس، إضافة إلى تخصيص مستشفى الملك خالد منطقةً للفرز البصري والتوعوي؛ للتأكد من سلامة الجميع، إضافة إلى مداخل منطقة نجران، والتي فحصت أكثر من 290 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية.

وكثّفت "صحة نجران" من إجراءاتها الاحترازية التي تَضَمّنت تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية، ورفع جاهزية غرف العزل والنقل الإسعافي وإدارة أسرة المرضى والتجهيزات اللازمة لها، وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.