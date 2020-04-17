شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة عيادة بالرياض تستخدم أدوية بشرية وبيطرية لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة وأمانة منطقة الرياض واللجنة الأمنية ، موقعين سكنيين مخالفين في منطقة الرياض تُستخدم كعيادة لعلاج فيروس كورونا باستخدام خلطات من أدوية بشرية وبيطرية غير مثبتة علميًا، وعليه تتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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