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محمد بن مسعود - الدمام - قالت مصادر ليبية، اليوم الجمعة: إن قوات "الجيش الوطني الليبي" أسقطت طائرتين تركيتين مسيرتين؛ الأولى في وادي دينار، والثانية ما بين وادي تنيناي ونسمة.
وطبقًا لـ"آرتي" الروسية: عرضت المصادر صورًا للطائرتين المسيرتين التي أسقطهما الجيش الوطني الليبي، وهي طائرات تركية الصنع.
، بالصور.. "الجيش الوطني الليبي" يُسقط طائرتَين تركيتَين مسيرتَين ،
المصدر : الخليج 365
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