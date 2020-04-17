، 1130 مهندساً وباحثاً وشركات صناعية يتقدمون لتصنيع أجهزة التنفس ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الاستجابة للمبادرة التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للمهندسين

تقدم أكثر من 1130 من المهندسين والمهندسات ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والأكاديميات والباحثين والباحثات وشركات ومكاتب هندسية واستشارية ومهتمين بالصناعات الطبية ومستثمرين صناعيين للمساهمة مع جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تفعيلاً للمبادرة التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارتي الصحة، والاستثمار، والتجمعات الصناعية، وهيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومنصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، والجمعية السعودية للرعاية التنفسية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني: المبادرات تقدم لها أكثر من 947 مهندساً ومهندسة، و55 مهتماً بالصناعات الطبية و70 من رجال وسيدات أعمال، و53 أكاديمياً وباحثاً، وخمس شركات ومكاتب استشارية، في مجمل 1130 مشاركة لهذه المبادرة المهمة.

وأضاف: هذا العدد تحرك تجاوباً مع دعوة هيئة المهندسين والمهتمين للمساهمة في تصنيع أجهزة تنفس صناعية التي كانت بعنوان "مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعية من خلال المصانع السعودية"، وهي تكتسب أهميتها قصوى، حيث تؤدي أجهزة التنفس الصناعي دوراً حاسمًا في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

ودعا "الشهراني" المهندسين والمصانع الراغبين في المشاركة بتصنيع هذه الأجهزة المهمة زيارة موقع الهيئة السعودية للمهندسين الإلكتروني لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم.

وأردف: هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة لمرضى كورونا، والتغلب على نقصها بسبب الأزمة العالمية، وتشجيع توطين الصناعات الطبية ونقل التقنية وبناء سلاسل الإمداد اللازمة لمكونات أجهزة التنفس الصناعية تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، المساهمة في تعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرصة اقتصادية ووظيفية، وتوفير أجهزة التنفس الصناعية للمستشفيات، إلى جانب توفير الأجهزة للمنازل للحالات المرضية الأخرى.

وتابع: بعد فرز العروض والنظر فيها من قبل فريق العمل، سيتم أخذ أفضل العروض سواءً من أفراد أو شركات الراغبين في المساهمة في تصنيع الجهاز محليًا، حيث سيتم الإعلان عن إحصائية بالعروض المستلمة وبعد تقييمها سيتم كتابة تقرير بذلك والتنسيق والرفع للجهات المختصة ذات العلاقة.

ورفع "الشهراني" الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - على ما يقدمانه من دعم للمواطنين والمقيمين وفي مختلف المجالات، مؤكدًا استعداد الهيئة لتسخير ما تمتلكه من إمكانات وخبرات هندسية وفنية للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتضافر الجهود لخدمة الوطن.الهيئة السعودية للمهندسين فيروس كورونا الجديد