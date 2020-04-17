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تكشف لـ"الخليج 365"، أن المقطع المتداول عبر رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي يظهر أحد الأشخاص يلقي شبكة صيد على عدد من الحمام تحت أحد الكباري بحي الكندرة جنوب جدة، وليس في مكة المكرمة كما يتم تداوله.
حيث تداول اليوم وبشكل واسع مقطع الفيديو الذي يظهر شخصًا يقوم باصطياد الحمام تحت أحد الجسور، فيما حاول مسن منعه من ذلك ليستمر في جمعه لصيده ويغادر المكان على سيارته.
وكشف أحد أهالي جدة لـ"الخليج 365"، أن المقطع له عدة أشهر ومصور بشارع الستين بحي الكندرة بجدة، وأنه ليس بمكة المكرمة كما تم تداوله اليوم.
فيما تباينت ردود الأفعال، حول ما قام به الشخص؛ حيث طالب أشخاص بمحاسبته وأنه نوع من الصيد الجائر، فيما يرى مغردون آخرون أنه يقلل من تزايد الحمام بجدة وما ينتج عنه تلوث بيئي للشارع والرصيف والمنازل المجاورة.
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 05:55 PM
تداوله رواد مواقع التواصل.. وأحد الأهالي لـ"الخليج 365": المقطع صوّر قبل عدة أشهر
تكشف لـ"الخليج 365"، أن المقطع المتداول عبر رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي يظهر أحد الأشخاص يلقي شبكة صيد على عدد من الحمام تحت أحد الكباري بحي الكندرة جنوب جدة، وليس في مكة المكرمة كما يتم تداوله.
حيث تداول اليوم وبشكل واسع مقطع الفيديو الذي يظهر شخصًا يقوم باصطياد الحمام تحت أحد الجسور، فيما حاول مسن منعه من ذلك ليستمر في جمعه لصيده ويغادر المكان على سيارته.
وكشف أحد أهالي جدة لـ"الخليج 365"، أن المقطع له عدة أشهر ومصور بشارع الستين بحي الكندرة بجدة، وأنه ليس بمكة المكرمة كما تم تداوله اليوم.
فيما تباينت ردود الأفعال، حول ما قام به الشخص؛ حيث طالب أشخاص بمحاسبته وأنه نوع من الصيد الجائر، فيما يرى مغردون آخرون أنه يقلل من تزايد الحمام بجدة وما ينتج عنه تلوث بيئي للشارع والرصيف والمنازل المجاورة.
، كشف محل "فيديو صيد الحمام تحت الكوبري".. ليس بمكة والآراء تتباين ،
المصدر : الخليج 365
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