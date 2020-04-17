، فيسبوك توفّر "إيموجي" جديدة خاصة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، طرح "إيموجي" جديدة خاصة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن فيسبوك يقدّم طريقة صغيرة للناس؛ كي تُظهر دعمك أثناء تفشّي فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن جائحة كورونا المستجدّ أجبر الجميع على البقاء في المنازل؛ لذلك يرغب الكثير منهم في دعم أحبائهم الذين لا يعيشون بالقرب منهم أو بعيدين عنهم.

ويظهر الإيموجي الجديدة على شخص مبتسم يحمل قلبًا بين يديه، والأخرى على شكل قلب نابض أرجواني اللون، كدلالة على شخص يحصل على علاج.

وقال أليكساندرو فويكا، مدير اتصالات هندسة فيسبوك: "نحن نعلم أننا نعيش في زمن غير طبيعي؛ لذلك أردنا أن يتمكّن الناس من إظهار دعمهم بطرق تتيح لأصدقائهم وعائلاتهم، معرفة أنهم يفكرون فيهم".

وتابع بقوله: "ردّ الفعل وحده لن ينقذ الأرواح، أو يحلّ أزمة البطالة المتزايدة على كوكب الأرض، لكنه مجرد تقدير من المستخدم للآخرين".