اخبار السعوديه

في ظل كورونا.. "الصحة العالمية" للمصريين: احذروا الفسيخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - يؤدي إلى مضاعفات صحية

حذّر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، المواطنين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس .

وأوضح "جبور" أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر.

وتدفع احتفالات "شم النسيم" في مصر، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبًا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات "الفسيخ والرنجة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ، ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين الموافق "شم النسيم"؛ لمنع المواطنين من الاختلاط مع انتشار وباء كورونا.مصر منظمة الصحة العالمية الفسيخ فيروس كورونا الجديد

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 05:45 PM

Advertisements

يؤدي إلى مضاعفات صحية

في ظل كورونا.. "الصحة العالمية" للمصريين: احذروا الفسيخ
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

حذّر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، المواطنين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "جبور" أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر.

وتدفع احتفالات "شم النسيم" في مصر، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبًا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات "الفسيخ والرنجة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ، ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين الموافق "شم النسيم"؛ لمنع المواطنين من الاختلاط مع انتشار وباء كورونا.

الكلمات المفتاحية

، في ظل كورونا.. "الصحة العالمية" للمصريين: احذروا الفسيخ ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ظل كورونا.. "الصحة العالمية" للمصريين: احذروا الفسيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا