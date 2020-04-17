شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة لـ "صدى" : حالات الإصابة الجديدة ليس من العائدين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ "صدى" ، أن المواطنين العادئين إلى المملكة حالتهم الصحية مطمئنة وجيدة، وعادوا إلى المجتمع وإلى مناشطهم المعتادة.
وأشار في تصريح خاص لصحيفة " صدى " ، إلى أن حالات الإصابة التي تُسجّل حاليًا جزء منها يكون من مساكن العمال وجزء من الأماكن المكتظة بالسكان وجزء مرتبط بالمخالطة الاجتماعية.
وأكد الدكتور العبد العالي لـ "صدى"، أننا نقوم بإجراء مسح واستقصائات وبائية وتطبيق المحاجر؛ سعيًا للسيطرة وكسر أي تفشي للفيروس والوصول إلى التحكم الكامل بإذن الله.
و أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 762 حالة جديدة بالفيروس في المملكة ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 7142 حالة .
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة لـ "صدى" : حالات الإصابة الجديدة ليس من العائدين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.