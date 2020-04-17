شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة لـ "صدى" : حالات الإصابة الجديدة ليس من العائدين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ "صدى" ، أن المواطنين العادئين إلى المملكة حالتهم الصحية مطمئنة وجيدة، وعادوا إلى المجتمع وإلى مناشطهم المعتادة.

وأشار في تصريح خاص لصحيفة " صدى " ، إلى أن حالات الإصابة التي تُسجّل حاليًا جزء منها يكون من مساكن العمال وجزء من الأماكن المكتظة بالسكان وجزء مرتبط بالمخالطة الاجتماعية.

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وأكد الدكتور العبد العالي لـ "صدى"، أننا نقوم بإجراء مسح واستقصائات وبائية وتطبيق المحاجر؛ سعيًا للسيطرة وكسر أي تفشي للفيروس والوصول إلى التحكم الكامل بإذن الله.

و أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 762 حالة جديدة بالفيروس في المملكة ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 7142 حالة .