تعليم الأفلاج تطلق 26 برنامجًا تدريبيًا عن بُعد

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الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى): أطلقت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج 26 برنامجًا تدريبيًا عن بعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة. أطلقت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج 26 برنامجًا تدريبيًا عن بعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة. ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى الأسبوع القادم، وذلك عبر منصة معهد التطوير المهني التعليمي التابعة لوزارة التعليم. يذكر أن الإدارة انتهت مؤخرًا من تنفيذ دورات المرحلة الثانية التدريبية، واستفاد منها 6148 متدربًا ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية.

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