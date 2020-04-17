شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يوثق رحلته من نيويورك إلى المملكة والخدمات المقدمة للعائدين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مقطع فيديو، أحد المواطنين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، موثقًا رحلته من نيويورك إلى المملكة والخدمات المقدمة للمواطنين العائدين.

ووثق المواطن، المقطع من المطار في نيويورك ومغادرته بالطائرة إلى الرياض، إذ تم على استقبالهم من الفرق الصحية التي توفر لهم معقمات للأيدي وتستبدل الكمامات التي يستخدمونها، وتقوم بقياس درجات حرارتهم.

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وبيّن المقطع، انتقال الشاب إلى قسم الجوازات لإتمام إجراءات الدخول، ومن ثم إلى خدمات تسلم الحقائب، وبعدها استقباله من قبل فرق وزارة السياحة، إذ يتم نقلهم عبر حافلات يتبع فيها الإجراءات الاحترازية إلى الفنادق المعدة كمراكز للعزل.

وقال الشاب، إنه لمس عملاً متقناً من مختلف الجهات المختصة، معبرًا عن شعوره بالفخر لما رآه من جهود مبذولة من جميع الجهات.

وأكد أنه يتم استقبالهم بالفندق وإكمال إجراءات سكنهم في غرفة وصالة لكل فرد، وثلاث وجبات يوميًا.