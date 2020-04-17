شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المسح النشط الميداني ينجح في اكتشاف 331 مصابا بكورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أن المسح النشط الميداني ساهم في اكتشاف 50% من الحالات المصابة بكورونا والمعلن عنها اليوم.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن المسح النشط يعد أداة وقائية مهمة جداً للتحكم في الأوبئة.

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وأوضح أن فرق طبية متخصصة تجري المسح الشامل من خلال النزول للميدان، والذهاب للمناطق عالية الخطورة التي يكثر فيها احتمالية انتشار الأوبئة.

وأشار إلى أن المسح يستهدف المنازل بالأحياء المكتظة ومساكن العمالة في جميع مناطق المملكة، مضيفا أن عمليات المسح تتضمن رصد الحالات المشبه في إصاباتها بالفيروس، وملاحظة الأعراض الظاهرة عليهم، بجانب إجراء الفحوصات الطبية عليهم.

يذكر أن الوزارة أعلنت اليوم تسجيل 762 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 4 حالات وفيات، وتسجيل 59 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (1049) حالة ولله الحمد.