شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: لا يُقبل عقد الإيجار وصك الملكية المشترك لإثبات الاستقلالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، على عدم قبول عقد الإيجار المشترك أو صك الملكية المشترك لإثبات استقلالية المسكن.

وأوضح البرنامج، طريقة رفع عقد الإيجار الموحد أو أي من مستندات الملكية، مضيفًا أن الرفع يكون عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال " تفاصيل الطلب ثم الدخول إلى إدارة المرفقات وإرفاق المستندات المطلوبة والضغط على حفظ " .

وقال البرنامج : " في حال تم إرفاق صك الملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون المستند باسم المتقدم بالطلب و غير مشترك، وفي حال كان المستفيد "فرد مستقل" يجب رفع وثائق استقلالية المسكن وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية " .

وكان البرنامج قد أودع الخميس قبل الماضي، 2.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم.