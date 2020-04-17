شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: خطبة إمام الحرم المكي وقعت على الجرح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بخطبة إمام الحرم المكي الدكتور مهار المعيقلي اليوم الجمعة. أشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بخطبة إمام الحرم المكي الدكتور مهار المعيقلي اليوم الجمعة. وقال وزير الشؤون الإسلامية: " شدتني خطبة فضيلة إمام الحرم المكي د. ماهر المعيقلي اليوم والتي كانت بعنوان:"صنائع المعروف، تقي مصارع السوء". وأضاف: " فقد لامست القلوب ووقعت على الجرح، فكم اتمنى أن تكون الخطب كجمال هذه الخطبة بموضوعها الهادف وحسن الطرح والألقاء واختيار ما يناسب الحال والزمان ويجمع القلوب، فشكراً لفضيلته ".

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