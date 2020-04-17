شكرا لمتابعة خبر عن متحدثة التعليم: نجاح الطلبة لا يعني أنه تم إلغاء التقويم الختامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، أن الوزارة ستطلق عددًا من المسابقات العلمية، بإمكان الطلبة خلال شهر رمضان وفترة الصيف الاستفادة منها.

وكشفت خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن طلاب المستوى السادس الذين لم تسنح الظروف لهم لاستكمال التقويم هذا الفصل، سيتاح لهم تقويم بديل في أقرب وقت.

وأضافت أن طلاب الثالث ثانوي ناجحون، دون احتساب معدل الفصل الحالي ضمن المعدل التراكمي، لكن من تم إجراء تقويم ختامي لهم وسيرفع معدلهم التراكمي، سيتم احتسابه.

وتابعت: " في نظام المقررات للمرحلة الثانوية، يعتبر الطالب مجتازًا للمقرر ولا ترصد له نتيجة الفصل الأول، دون احتساب درجة أي مقرر في المعدل التراكمي إذا كانت ستؤثر عليه سلبًا ".

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وأشارت إلى أن الهدف من رصد التقويم هو معرفة مستوى الطلبة، ولا يتوقف عند رصد درجة، بل معرفة ملامح التعليم، مؤكدة أن نجاح الطلبة لا يعني أنه تم إلغاء التقويم الختامي.

وأكدت أن استمرار العملية التعليمية عن بُعد، سيمكن الطلاب والطالبات من استمرار عمليات التقويم اختياريًا لجميع المراحل خلال فترة الصيف لتحسين نواتج التعلم لديهم.

وتابعت: القرار جاء بعد أن استكملت جميع المناهج في جميع المراحل الدراسية، وبعد الاطلاع على الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا فرضت ظروف استثنائية في اتخاذ القرارات، التي تراعي المصلحة الوطنية، بناء عليه تقرر نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تلي صفوفهم الحالية.