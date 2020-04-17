شكرا لمتابعة خبر عن استشهاد «البركاتي» المصاب بالحد الجنوبي قبل 3 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في جو مهيب وعدد محدود إلتزاماً بالإجراءات الوقائية ، شيعت جنازة الشهيد وكيل رقيب عبد الله بن حسين بن حسن البركاتي أحد منسوبي حرس الحدود ،اليوم الجمعة بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام ، وتم دفنه بمقبرة الشهداء .
واستشهد "البركاتي " 32 عام امس الخميس متأثراً بإصابته قبل 3 سنوات في ميدان العزة والشرف بالحد الجنوبي .
وكان " البركاتي " قد تم نقله للمستشفى العسكري بالرياض قبل نقله إلى أحد مراكز الرعاية الصحية بجدة والتي بقى بها 3 سنوات حتى وافته المنية .
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