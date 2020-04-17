شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الداخلية يعلن عن إحالة مزوري تصاريح التنقل إلى النيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الداخلية، أن تزوير عقوبة تصاريح منع التجول، تصل إلى السجن من سنة إلى ٥ سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، إضافة إلى الإعلان والتشهير، ومصادرة جميع المضبوطات.
وأعلنت الوزارة، أن منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير على مدار (24) ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم وحتى إشعار آخر.
وأكدت أن الإجراءات الاحترازية هدفها حماية المجتمع وتخضع للمراجعة، معلنة عن إحالة مزوري تصاريح التجول إلى النيابة العامة.
https://www.slaati.com/2020/4/16/p1633570.html
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