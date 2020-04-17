بالصور .. إغلاق مركز تجاري في أضم دخله مصاب بالفيروس

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): قررت بلدية أضم إغلاق مركز تجاري بقرية الشماس بمركز الجائزة بعدما دخله مصاب بالفيروس . قررت بلدية أضم إغلاق مركز تجاري بقرية الشماس بمركز الجائزة بعدما دخله مصاب بالفيروس . وقام رئيس البلدية عمر الزهراني بجولة تفقدية على قرى أضم بالتعاون مع فرق البلدية لتعقيم وتطهير منازل المواطنين المخالطين للمصاب وواجهة المحلات التجارية . وسجلت أضم اليوم الجمعة أول حالة مصابة بالفيروس زهي لمواطن خمسيني . Advertisements

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