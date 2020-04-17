شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 762 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 762 حالة جديدة بالفيروس في المملكة ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 7142 حالة . أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 762 حالة جديدة بالفيروس في المملكة ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 7142 حالة . كما أعلنت الوزارة قبل قليل شفاء 59 حالة جديدة من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي الحالات المتعافي إلى 1049 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 87 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة .

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