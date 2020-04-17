شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الموارد البشرية تحذر مستفيدي ساند من فصل السعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة الموارد البشرية مستفيدي ساند من فصل السعوديين، متابعا بأنه لا يحق للمدارس الأهلية اجبار منسوبيها على أخذ إجازة بدون راتب. حذرت وزارة الموارد البشرية مستفيدي ساند من فصل السعوديين، متابعا بأنه لا يحق للمدارس الأهلية اجبار منسوبيها على أخذ إجازة بدون راتب. وقال مساعد محافظة العمل للتامينات الإجتماعية نادر الوهيبي بان ضم المستفيدين في ظل جائحة كورونا لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين. وتابع الوهيبيى بان اللفتة في ان يسمح للعاملين بالقطاع الخاص ان يأخذوا تعويض ويعطى صاحب العمل بالمقابل ليدفع أجور العاملين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الموارد البشرية تحذر مستفيدي ساند من فصل السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.