بالفيديو.. الملك سعود رحمه الله أثناء إمامة المسلمين بالمسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو جديد الملك سعود رحمه الله أثناء إمامة المصلين في صلاة المغرب. أظهر مقطع فيديو جديد الملك سعود رحمه الله أثناء إمامة المصلين في صلاة المغرب. وكشف المقطع الذي تم بثه من خلال حساب الملك سعودعبر"توينر" الملك وهو يؤم المصلين في المسجد الحرام ويذكر بان الملك سعود أم المصلين 6 مرات لصلاتي العصر والمغرب في أعوام (1374هـ، 1376هـ، 1377هـ، 1378هـ".

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