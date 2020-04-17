شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لقطات نادر للملك عبد الله أثناء تأديته العرضة الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو مشاهد تاريخية نادرة للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله . كشف مقطع فيديو مشاهد تاريخية نادرة للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله . وأظهر الفيديو الملك عبد الله وهو يشارك أهالي المنطقة الجنوبية العرضة الجنوبية المعروفة كواحدة من أهم رقصات التراث الشعبي ، في احدى جولاته . وحاز الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي لما يظهره من تواضع وقرب ووفاء من جانب الملك عبد الله – طيب الله ثراه – للمواطنين .

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