شكرا لمتابعة خبر عن صورة للحرم المكي الشريف يعود زمنها إلى 1900 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة، يعود زمنها لأكثر من 100 عاما، الحرم المكي من فوق جبل أبي قبيس. وثقت صورة، يعود زمنها لأكثر من 100 عاما، الحرم المكي من فوق جبل أبي قبيس. وأظهرت الصورة الملتقطة في عام 1900 ملامح الحرم المكي حينها، كما ظهر من خلالها المباني السكنية التى كانت تحيط بالحرم.

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