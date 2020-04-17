شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طاقم طيران الخطوط السعودية يوثق لحظة وصوله لمطار لوس أنجلوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام طاقم القيادة لتابع لشركة الخطوط الجوية السعودية من أبناء الوطن، بتوثيق لحظة وصولهم إلى مطار لوس أنجلوس، يوم أمس، الخميس، في مقطع فيديو.

وكان الطاقم قد انطلق من المملكة إلى رحلة إلى لوس أنجلوس رقم SV41، حيث كان الذهاب والعودة مباشرةً وبدون مبيت، والطيران لأكثر من 32 ساعة من جدة إلى غرب الولايات المتحدة.

يذكر أن تلك الرحلات تأتي تنفيذاً لأوامر القيادة الرشيدة بالمملكة في توفير عودة آمنة إلى الوطن للمواطنين السعوديين.