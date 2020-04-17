شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمواج على طرق شرورة إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):وثق مقطع فيديو هطول امطار غزيرة على محافظة شرورة بمنطقة نجران اليوم الجمعة .
وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين الأمطار الغزيرة على الطرق وقد شكلت ما يشبه الأمواج وسط حالة من التفاؤل .
وكانت التوقعات قد أشارت إلى استمر الأمطار الربيعية الأسبوع الحالي على أغلب مناطق المملكة .
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