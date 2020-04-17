شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمواج على طرق شرورة إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

وثق مقطع فيديو هطول امطار غزيرة على محافظة شرورة بمنطقة نجران اليوم الجمعة .

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين الأمطار الغزيرة على الطرق وقد شكلت ما يشبه الأمواج وسط حالة من التفاؤل .

وكانت التوقعات قد أشارت إلى استمر الأمطار الربيعية الأسبوع الحالي على أغلب مناطق المملكة .