شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقول أنها أجلت 11 شخصاً أجنبيًا علقوا في سقطرى اليمنية!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة الإمارات إجلاء 11 مواطنا من رعايا عدد من الدول الأجنبية كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية.

وأوضح مصدر رسمي إماراتي ان رعايا دول الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في الجزيرة أثناء زيارتها للسياحة منذ 11 مارس الماضي.

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مؤكدا أنه أنه جرى نقلهم إلى الإمارات على أن يتم ترتيب عودتهم إلى دولهم.

وأوضح المصدر أن هذه المبادرة التي وصفها بالإنسانية تأتي بناء على طلب من عدد من الدول بعد إلغاء رحلة عودتهم نظرا للقيود التي فرضت بسبب وباء كورونا.

يأتي ذلك فيما ظل دعم دولة الإمارات لعمليات تمرد متكررة تقوم بها كتائب عسكرية مدعومة منها في الجزيرة.