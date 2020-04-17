الحربي: منخفض جوي منتظر يشمل مناطق عدة.. الأحد

توقّع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، عبور منخفض جوي على بعض مناطق المملكة اليوم الجمعة. مشيرًا إلى منخفض أقوى وأهم، يوم الأحد القادم.

وقال الحربي -في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر- إن اليوم الجمعة متوقع عبور منخفض جوي على أقصى شمال المملكة، يتحرك سريعًا نحو الشمال الشرقي، وتصل نطاق موجاته الصاعدة إلى الوسطى وجنوبها وشرق مرتفعات الجنوب.

وأضاف أن المنخفض يتسبب في نشوء سحب ممطرة على الشمالية والوسطى وغربها، ومرتفعات الجنوب وشرقها، وصولًا إلى «السليل».

وأضاف الحربي أن نتائج المنخفض تشمل اليوم الجمعة وغدًا السبت، وأن نشوء السحب الممطرة سيشمل الشمالية والشمالية الشرقية ومنطقة الرياض وشمالها حتى القصيم وغرب الرياض والسليل والمرتفعات الجنوبية والمنطقة الشرقية، وبؤر غزارة شمال الوسطى.

وتابع أن منخفض اليوم الجمعة وغدًا السبت، تترافق معه رياح نشطة مغبرة ما بين شمالية غربية إلى غربية، تهب على تبوك بالاتجاه إلى حائل، وشرق المدينة بالاتجاه إلى القصيم، وغدًا السبت رياح مماثلة على الشرقية وشمالها.

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وأوضح الحربي أن المنخفض المنظر والأهم متوقع يوم الأحد القادم، قائلًا: إن طبيعة اندفاع كتلته الباردة مختلفة جذريًّا عن منخفض اليوم الجمعة، وعلى ضوء ذلك ستكون النتائج مختلفة تمامًا.

وتابع أن أمطار منخفض الأحد ستشمل السواحل الغربية وجنوبها وعموم المرتفعات من جازان حتى المدينة المنورة، وغزارة متوقعة لمرتفعات مكة المكرمة وشرقها وعموم نجد، وهو في غالبه هادئ الرياح ما عدا رياح السحب الرعدية.

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