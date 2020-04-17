وزارة الصحة: إجمالي وفيات كورونا بالمملكة 87 والإصابات الجديدة 762 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7142، بينما أصبح إجمالي عدد الوفيات 87 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ1049 حالة. جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
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