السديس يوجه بنقل جميع طلاب معهدي الحرمين للصفوف الأعلى

وجّه الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بنقل جميع طلاب وطالبات معهدي المسجد الحرام والمسجد النبوي للصفوف الدراسية التي تليها. وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين –عبر حسابها بتويتر- أن القرار جاء أسوة بما اتخذته وزارة التعليم من قرار مماثل، بسبب انتشار فيروس كورونا. وذكر حساب وكالة شؤون المسجد النبوي بتويتر، أن السديس اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب معهد المسجد النبوي لتكون نفس نتيجة الفصل الأول، ونقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها. وكان الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد وجّه في 8 مارس الماضي، وضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ بتعليق الدراسة في معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي وتفعيل الدراسة عن بعد. Advertisements اقرأ أيضا: رئاسة المسجد النبوي تفعِّل كاميرات حرارية أثناء دخول الزائرين للوقاية من كورونا

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