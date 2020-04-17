بالفيديو.. الشيخ المطلق يهنئ عروسًا على الهواء مباشرة.. ويشيد بـ"الزواج المختصر"

قدم عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، التهنئة لعروس أقامت حفل زواجها دون معازيم بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ وذلك على الهواء مباشرةً، خلال استضافته في برنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية».

وقال الشيخ المطلق إن الإجراءات الوقائية المتخذة الآن -ومنها التباعد الاجتماعي- هي لمصلحة المواطن، مطالبًا بتنفيذها والعض عليها بالنواجذ، وأن يكون الإنسان فاعلًا في المجتمع.

وأشاد بالزواج المختصر الذي أقامته العروس، وأنه يجب على الناس تهنئتهم بذلك ومدح تصرفهم، وعدم الالتفات للوم اللائمين.

ووجه الشيخ المطلق، كلامه للعروس قائلًا لها: «هل تريدين أن تقيمي حفل زواجك ويدخل التاريخ، حيث يقول الناس فيما بعد إن فلانة توفيت عندما حضرت عرسك أو إن فلانة أصيبت بالفيروس في عرس فلانة؟».

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وكانت مواطنة وجهت سؤالًا بأن بعض الأقارب لامها وعاتبها لأنها أقامت حفل زواجها دون معازيم وفي أضيق الظروف.

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