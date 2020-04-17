جهود أمنية تحت زخات المطر في نجران

تتواصل الجهود المبذولة والعمل المتواصل من قبل رجال الأمن بجميع قطاعاتهم العسكرية بمنطقة نجران خلال فترة حظر التجول، رغم غزارة الأمطار وتقلبات الأحوال الجوية والغبار والاتربة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الايام.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله محمد العشوي أن الجهود قائمة والعمل متواصل على أكمل وجه، وتم تغطية المنطقة وجميع محافظاتها بالكامل بجهود منسوبي الأمن العام، وتعاون من القطاعات العسكرية الأخرى من قوات الطوارئ الخاصة والجوازات وقوة أمن المنشآت، بالتواجد على مدى الـ 24 ساعة من نقاط ميدانية بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والأحياء، وهناك جولات رقابيه والعمل مستمر لتطوير الأداء والمهام المكلف بها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن العمل الميداني يحظى بمتابعة مستمرة من قبل مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد أبوذيبه بإشراف من جميع الإداريين والميدانيين الذين لا يألون جهدا في خدمة هذا دوت الخليج المعطاء وحمايته من كل مكروه تحت أي ظروف وفي كل الأوقات.