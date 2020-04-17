ما شروط توصيل الطلبات إلى المنازل

* الاشتراطات الخاصة بسيارة التوصيل المنزلي 1- وجود رخصة سير 2- وثيقة تأمين سارية المفعول 3- وضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة 4- رقم الترخيص ورقم لوحة السيارة 5- حافظة لحفظ درجة حرارة الطلب 6- عدم وضع أي مواد غذائية على أرضية السيارة 7- تثبيت طلبات المواد الغذائية في مكان آمن بالسيارة * الاشتراطات الخاصة بسائق الطلبات المنزلية 1- سعودي الجنسية 2- لا يقل عمره عن 18 سنة 3- عدم وجود سوابق جنائية 4- يحمل رخصة قيادة 5- بطاقة تعريفية 6- حصوله على شهادة صحية أو فحص طبي Advertisements 7- الفحص الدوري بكاشف الحرارة 8- ارتداؤه الكمامات والقفازات 9- الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر العام 10- استخدام المعقمات أثناء عملية تسليم طلبات العملاء * الاشتراطات الخاصة بتسليم الطلب للمستهلك 1- تجنب التواصل المباشر 2- عدم المصافحة 3- تسليم الطلبات من على بعد مترين 4- استخدام معقم اليدين قبل استلام وتسليم الطلب 5- قصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية 6- عدم التعامل بالعملة الورقية والمعدنية 7- وجود لاصق على الطلب وعدم فتح العبوة 8- التخلص من كيس التغليف بطريقة صحية بعد استلام الطلب



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