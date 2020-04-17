حصر الأسر المعوزة والمتضررة بالشمالية

وتعمل الاتفاقية في إطار مبادرة أمير منطقة الحدود الشمالية «عينين برأس» التي تستهدف حصر الأسر المعوزة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية في المنطقة وتحديد احتياجاتها، كما تتضمن الاتفاقية التواصل المباشر مع رجال الأعمال في المنطقة لحثهم على دعم المبادرة. وشدد أمير المنطقة على ضرورة التزام هذه الاتفاقية بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لجميع القطاعات.
يذكر أن من الأهداف المباشرة لمبادرة «عينين برأس» هي تكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن وفق جائزة «كفو»، كما تتضمن تقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المعوزة وتأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب.
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