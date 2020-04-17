رحمة توزع الكراسي المتحركة

وزعت جمعية رحمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة يدمة عددا من الكراسي المتحركة والأجهزة الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة يدمة ومصابي الحد الجنوبي المستفيدين من خدمات الجمعية بدعم من مؤسسة اللؤلؤة الوقفية. وأكد لـ«دوت الخليج» المدير التنفيذي لجمعية رحمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة يدمة، عبدالله بن هادي آل فطيح، أنه ضمن المبادرات للوقاية من فيروس كورونا الجديد وتنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الصحية وعدم التجمعات، قامت الجمعية بتوزيع الأجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم، مبينا أن الجمعية تبذل جهودا متنوعة لرعاية المعاقين في كافة جوانب الرعاية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على قدرات المستفيدين للإسهام في الحياة المجتمعية والاضطلاع أيضاً بدور تنموي من خلال المشاركة في العمل المنتج. وشكر آل فطيح مؤسسة اللؤلؤة الوقفية على الدعم السخي، مهيبا بالجهات المانحة والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال والمحسنين بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى المجالات.



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