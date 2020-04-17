الثالث من رمضان بداية اختبارات جامعة نجران

‏⁧حددت جامعة نجران لطلاب وطالبات السنة التحضيرية بناءً على توجيهات مدير ⁧‫جامعة نجران‬⁩، موعد الاختبارات النهائية‬⁩ للفصل الدراسي الثاني للعام 1441هـ، وفقا للتقويم الجامعي، عبر نظام التعلم الإلكتروني، حيث‬⁩ تم تخصيص (80) درجة للأعمال الفصلية، و(20) للاختبار النهائي، وتبدأ الاختبارات من الثالث من رمضان وحتى الـ18 منه، وفق جدول مواعيد الاختبارات على فترتين صباحية ومسائية، تبدأ الفترة الأولى الساعة العاشرة صباحا وحتى الـ12 ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية من الواحدة بعد الظهر وحتى الثالثة بعد الظهر.



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