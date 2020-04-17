السعودية اليوم / بريطانيا تعلن عن تسجيل 847 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا



لندن 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 847 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان أنه تم تأكيد إصابة 108 آلاف و692 حالة إصابة بالمرض، وذلك بعد إجراء فحوصات على 438 ألفا و 991 شخصا .

مما يذكر أن السلطات البريطانية كانت قد أعلنت يوم أمس حالة الإغلاق التام في جميع أنحاء المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع إضافية، كما صرح متحدث باسم رئاسة الوزراء أنه من غير الممكن إعلان جدول زمني بشأن الموعد المتوقع لرفع الحالة.

// انتهى //

16:43ت م

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لندن 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 847 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك ضحايا المرض في المملكة المتحدة إلى 14 ألف و576 شخصا.وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان أنه تم تأكيد إصابة 108 آلاف و692 حالة إصابة بالمرض، وذلك بعد إجراء فحوصات على 438 ألفا و 991 شخصا .مما يذكر أن السلطات البريطانية كانت قد أعلنت يوم أمس حالة الإغلاق التام في جميع أنحاء المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع إضافية، كما صرح متحدث باسم رئاسة الوزراء أنه من غير الممكن إعلان جدول زمني بشأن الموعد المتوقع لرفع الحالة.// انتهى //16:43ت م0091

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