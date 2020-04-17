السعودية اليوم / من جوار المسجد النبوي .. جُمعتكم أمن وأمان والتزام



المدينة المنورة 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

في أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام بجوار المسجد النبوي وفي آخر جمعة من شهر شعبان يبذل رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية جهوداً كبيرة ومتميزة في سبيل توفير بيئة سليمة وسط الجهود الاحترازية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مواجهة جائحة

عدسة "واس" التقطت بعض الصور من مواقع وطرق وميادين مجاورة للمسجد النبوي لعدد من رجال الأمن وهم يؤدون أعمالهم على مدار الساعة من خلال تطبيق أمر منع التجول.

// انتهى //

16:38ت م

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المدينة المنورة 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واسفي أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام بجوار المسجد النبوي وفي آخر جمعة من شهر شعبان يبذل رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية جهوداً كبيرة ومتميزة في سبيل توفير بيئة سليمة وسط الجهود الاحترازية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد عدسة "واس" التقطت بعض الصور من مواقع وطرق وميادين مجاورة للمسجد النبوي لعدد من رجال الأمن وهم يؤدون أعمالهم على مدار الساعة من خلال تطبيق أمر منع التجول.// انتهى //16:38ت م0089

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