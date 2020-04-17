السعودية اليوم / "واس" توثق تنفيذ الجهات الأمنية بمحافظة جدة لأمر منع التجول



جدة 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة جدة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

16:27ت م

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جدة 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واستواصل الجهات الأمنية بمحافظة جدة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال متابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول، بالإضافة إلى التعاون مع صحة المحافظة باستحداث نقاط فرز بصري لخدمة المسافرين عبر المداخل الرئيسية للمحافظة في ظل تنسيق عالي المستوى مع الجهات الأمنية الأخرى.ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود رجال الأمن العام خلال قيامهم بمهام عملهم بالعديد من المواقع بالمحافظة، وبعض الأحياء التي طبق فيها أمر منع التجول على مدار الـ 24 حماية للمجتمع - بعد الله - من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية.// انتهى //16:27ت م0087

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