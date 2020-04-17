

القاهرة 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة المصرية أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية بالقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط، وذلك أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر التجول بمصر، لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان اليوم أن أعمال التطهير تأتي في إطار خطتها لمعاونة أجهزة الدولة المصرية المختلفة للحد من انتشار فيروس "

//انتهى//

16:26ت م

0085



القاهرة 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واسواصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة المصرية أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية بالقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط، وذلك أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر التجول بمصر، لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان اليوم أن أعمال التطهير تأتي في إطار خطتها لمعاونة أجهزة الدولة المصرية المختلفة للحد من انتشار فيروس " كورونا " المستجد، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم محطة سكة الحديد ومستشفى الحميات ومستشفى الصدر والمستشفى الجامعي بالإسماعيلية، وكذلك المستشفى العام ومستشفى الحميات ببورسعيد ، فضلاً عن تعقيم وتطهير مستشفى الصدر ومستشفى الحميات بدمياط.//انتهى//16:26ت م0085

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات المسلحة المصرية تواصل عمليات التطهير الوقائي ضد كورونا بالقاهرة والإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.