شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : استمرار العملية التعليمية عن بعد بهدف تقليل الفاقد والان نبدء بالتفاصيل

-طلاب الثالث ثانوي ناجحون دون احتساب معدل الفصل الحالي

-نقل جميع الطلاب للصفوف التي تلي صفوفهم الحالية

- طلاب المستوى السادس الذين لم يستكملوا التقويم سيتاح لهم تقويم بديل

- مسابقات علمية بإمكان الطلبة الاستفادة منها خلال رمضان والصيف

أعلنت متحدث وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن الوزارة ستطلق عددًا من المسابقات العلمية، بإمكان الطلبة خلال شهر رمضان وفترة الصيف الاستفادة منها، وأن استمرار العملية التعليمية عن بُعد، سيمكن الطلاب والطالبات من استمرار عمليات التقويم اختياريًا لجميع المراحل خلال فترة الصيف لتحسين نواتج التعلم لديهم.

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وقالت أن طلاب المستوى السادس الذين لم تسنح الظروف لهم لاستكمال التقويم هذا الفصل، سيتاح لهم تقويم بديل في أقرب وقت ، و طلاب الثالث ثانوي ناجحون، دون احتساب معدل الفصل الحالي ضمن المعدل التراكمي، لكن من تم إجراء تقويم ختامي لهم وسيرفع معدلهم التراكمي، سيتم احتسابه.

وأضافت متحدث التعليم : في نظام المقررات للمرحلة الثانوية، يعتبر الطالب مجتازًا للمقرر ولا ترصد له نتيجة الفصل الأول، دون احتساب درجة أي مقرر في المعدل التراكمي إذا كانت ستؤثر عليه سلبًا.

وقالت أن الهدف من رصد التقويم هو معرفة مستوى الطلبة، ولا يتوقف عند رصد درجة، بل معرفة ملامح التعليم، وأن نجاح الطلبة لا يعني أنه تم إلغاء التقويم الختامي.

وأن القرار جاء بعد أن استكملت جميع المناهج في جميع المراحل الدراسية، وبعد الاطلاع على الممارسات العالمية في هذا الصدد.

موضحة أن جائحة كورونا فرضت ظروف استثنائية في اتخاذ القرارات، التي تراعي المصلحة الوطنية، بناء عليه تقرر نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تلي صفوفهم الحالية.