شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع نظيره التونسي والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة فايروس كورونا المستجد وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.
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