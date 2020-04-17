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وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع نظيره التونسي

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية السيد نور الدين الريّ.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة فايروس المستجد وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.

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