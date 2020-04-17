شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 762 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

-إجمالى الاصابات وصل 7142 والوفيات 78 حالة

- المسح النشط ساهم في اكتشاف نحو 50% من حالات اليوم

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19 بالمملكة ، ليصل الإجمالي إلى 7142 حالة ، وتسجيل 4 حالات وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 78 حالة ، وتسجيل 59 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1049 حالة.

وقالت الوزارة أن المسح النشط ساهم في اكتشاف نحو 50% من حالات اليوم