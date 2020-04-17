شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 762 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل
- المسح النشط ساهم في اكتشاف نحو 50% من حالات اليوم
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19 بالمملكة ، ليصل الإجمالي إلى 7142 حالة ، وتسجيل 4 حالات وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 78 حالة ، وتسجيل 59 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1049 حالة.
وقالت الوزارة أن المسح النشط ساهم في اكتشاف نحو 50% من حالات اليوم
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