شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية : تمديد الهوية الوطنية لمدة شهرين ورخصة القيادة دون فحص والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية، أنه تقرر تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين، والسماح بتجديد رخص السير واستمارة المركبة عن طريق "أبشر" دون الحصول على شهادة فحص النظر والفحص الدوري للمركبة.

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